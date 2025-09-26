به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی در این نشست با اشاره به تقارن مهرماه با مناسبت‌های متعدد گفت: این ماه با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود و رویداد‌هایی همچون بازگشایی مدارس، هفته گردشگری، هفته فرهنگی تهران، هفته نیروی انتظامی، روز کودک، روز افراد دارای معلولیت شنوایی و ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و... را در خود جای داده است.



وی در ادامه با اشاره به شروع دو مناسبت هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران از پنجم مهرماه گفت: بیش از هزار تور گردشگری مختلف در شهر تهران در سطح مناطق ومحلات تهران، اجرا خواهند شد. این تور‌ها شامل بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی در ۳۵۲ محله، تور مناطق آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه، تور ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، تور‌های ری‌گردی در ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، پاراتور ویژه افراد دارای معلولیت، تور سالمندان، تور کودکان، تور‌های عکاسی، دوچرخه‌سواری، ادبی، متروگردی، تور انتشارات و چاپ‌خانه‌ها، تور راهیان پیشرفت و تور ویژه ایثارگران است.



رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به سابقه ۱۰ ساله فعالیت‌ها برای هفته فرهنگی تهران افزود: امسال با توجه به مصوبه اخیرشورای فرهنگ عمومی استان تهران درخصوص نامگذاری ۱۴ مهربه عنوان روز تهران، برنامه‌های این هفته ویژه‌تر برگزار خواهد شد و آغاز آن با جشن روز تهران در مجموعه بلدیه خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری ۱۱۰ نشست و کارگاه تخصصی خبر داد و توضیح داد و گفت: این نشست‌هاموضوعات متنوعی همچون گردشگری مقاومت، اقوام ایرانی و برنامه‌های پهنه‌ای در ۵ نقطه شهر را دربرمی‌گیرند. به عنوان نمونه، منطقه ۱ میزبان نشست‌های تهران قدیم و سینما، منطقه ۷ میزبان نشست‌های تهران‌شناسی، منطقه ۱۳ گردشگری ادبی، منطقه ۱۹ گردشگری کودک و منطقه ۲۲ گردشگری صنعتی خواهد بود.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: در کنار این برنامه‌ها، گفتاورد میراث فرهنگی و گردشگری با محور ظرفیت‌های تمدنی ری نیز در دستور کار قرار دارد که به‌صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد. همچنین بیش از ۳۰ موزه شهر تهران به‌ویژه موزه‌های تحت مالکیت شهرداری، میزبان نشست‌های تخصصی خواهند بود.

قاسمی اعلام کرد: در این ایام ۳۵۲ نشست محله‌ای نیزبرگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های تهران و هویت تاریخی و تمدنی این شهر به شهروندان و جهانیان معرفی شود.

وی افزود: در این هفته، برنامه تقدیر از فعالان حوزه گردشگری، تهران‌شناسی و دبیران فعال وشاخص کانون‌های گردشگری محلات ۳۵۲ گانه شهر تهران برگزار خواهد شد. همچنین فعالان حوزه فیلم‌های مستند تهران نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.



قاسمی ادامه داد: در روز پنجم مهر به‌مناسبت روز گردشگری و چهاردهم مهر به‌عنوان روز تهران در ۲۲ منطقه شهر تهران زنگ گردشگری و زنگ تهران به صدا درمی‌آید.

همزمان در مدارس نیز برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است تا از ظرفیت دانش‌آموزان در اجرای این زنگ‌ها بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران همچنین از اجرای تور‌های عکاسی و فتوواک در ۳۰ مسیر گردشگری شهر تهران خبر داد و گفت این برنامه به‌طور ویژه، در روددره فرحزاد که پیش‌تر یکی از نقاط آسیب‌زا برای تهران بود و اکنون به اکوپارک تبدیل شده است و مسیر ۴۷ کیلومتری تندرستی وباغ راه حضرت زهرا (س) اجرا خواهد شد و در حاشیه این طرح نمایشگاه عکس از طهران قدیم در چند مرکزگردشگری وعمومی شهرتهران برپا می‌شود.

او در ادامه از اجرای طرح مسابقه عکاسی با عنوان «لبخند در جاذبه ها» در منطقه ۱۳ خبر داد و افزود علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گردشگری از نحوه شرکت در این رویداد مطلع شوند.