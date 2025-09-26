سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: بهداشت محیط با بکارگیری اصول علمی و مهندسی در کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، تضمین‌کننده سلامت فردی و اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به ۲۶ سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط، گفت: این روز یادآور تلاش‌های بی‌منت و شبانه‌روزی خدمتگزاران این عرصه در نظام سلامت است که سختی‌های فراوان را به جان خریده و برای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند.

او افزود: کارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت محیط با نظارت‌های مستمر و فعالیت‌های مجاهدانه خود، نقشی کلیدی و چشمگیر در پیشگیری از بیماری‌ها و مقابله با چالش‌های بهداشتی، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی مانند شیوع بیماری‌های نوظهور، ایفا می‌کنند.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: بدیهی است که دستیابی به شاخص‌های مطلوب و ارتقای سطح بهداشت محیط و سلامت عمومی، بدون سخت‌کوشی، ممارست و تلاش مجدانه شما جهادگران خط مقدم سلامت میسر نخواهد بود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: با ارج نهادن به زحمات ارزشمند و فداکارانه فعالان این عرصه حیاتی، فرارسیدن روز جهانی بهداشت محیط را به تمامی کارشناسان، مهندسان و تلاشگران سخت‌کوش حوزه سلامت محیط صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.