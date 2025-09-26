پخش زنده
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: میاندوآب بهعنوان یکی از پیشرفتهترین و باکیفیتترین مراکز تصویربرداری پزشکی در شمال غرب کشور شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یوسف روستا با اشاره به فعالیت مرکز MRI بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب، اظهار کرد: MRI بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب یکی از پیشرفتهترین مراکز تصویربرداری پزشکی در منطقه است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب افزود: دستگاهامآرای ۱/۵ تسلا مستقر در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب بهعنوان یکی از پیشرفتهترین و باکیفیتترین دستگاههای تصویربرداری پزشکی در شمال غرب کشور شناخته میشود.
وی گفت: این دستگاه از نظر دقت و کیفیت تصویربرداری نهتنها در مقایسه با شهرهای اطراف، بلکه حتی در برابر مراکز بزرگ تبریز و ارومیه نیز جایگاه ویژهای دارد.
روستا با بیان اینکه مرکزامآرآی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب بهصورت دولتی فعالیت میکند، تصریح کرد: نکته مهم این است که خدمات این مرکز با تعرفه کاملاً دولتی و فقط با ۱۳۵ هزار تومان ارائه خدمات میشود در حالی که مشابه این خدمات در مراکز خصوصی با تعرفههای بالاتری همراه است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب اظهار کرد: این دستگاه پیشرفته، سالهاست نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی منطقه ایفا میکند و امروز بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب را به قطب اصلی MRI شمال غرب کشور تبدیل کرده است.
مرکز MRI بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب بهعنوان یک پروژه ملی، با دستگاهامآرآی ۱.۵ تسلا، در سطح آذربایجان غربی جزو دستگاههای پیشرفته بوده و برای آن ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و در فضای ۸۰۰ مترمربع احداث شده است.
در این مرکز تصویربرداری پزشکی با تزریق و بدون تزریق و نیز هرگونه تصویربرداریهای تخصصی در سریعترین زمان ممکن و با دقت بسیار بالا فراهم است.