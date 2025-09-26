برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در عجب شیر
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری سپاه ناحیه، کمیته امداد و دیگر نهادها در مسجد جامع عجبشیر برگزار شد.
در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله صنایعدستی، تولیدات کشاورزی، لوازم خانگی بومی و تجهیزات انرژی خورشیدی عرضه شده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، ترویج فرهنگ خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.
نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و عموم مردم میتوانند از محصولات عرضهشده حمایت کنند.