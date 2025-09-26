برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در عجب شیر

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری سپاه ناحیه، کمیته امداد و دیگر نهاد‌ها در مسجد جامع عجب‌شیر برگزار شد.