امام جمعه همدان گفت: رو کردن اسناد مهم و محرمانه رژیمی که ادعای نفوذ ناپذیری داشت یک شاهکار بزرگ امنیتی و اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در خطبه‌های امروز نماز جمعه به شاهکار بزرگ سربازان امنیتی اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی که دارای ۳ سرویس غنی اطلاعاتی هستند و مدعی بر رفع کردن مشکل آب در کشور ما بودند خود نتوانستند از اطلاعات محرمانه خود محافظت کنند.

او همچنین در مورد صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری و مواضع ایشان در مود مذاکره و غنی سازی تأکید کرد: امروز دشمن قصد مذاکره ندارد و می‌خواهد غنی سازی صلح آمیزی که هزاران دانشمند شبانه روزی برایش زحمت کشیدند را متوقف کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان تصریح کرد: کشور‌های اروپایی گفتند اگر یک گام به جلو بیایید ما اجازه غنی سازی را می‌دهیم اما با وجود صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان آنها زیر حرف خود زدند و اسنپ بک را فعال کردند، پس به چنین کشور‌هایی نمی‌شود اعتماد کرد.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به اتفاقات مبارکی که در صحنه‌های بین المللی از سوی جوانان کشور رقم خورده است، گفت: چه قهرمان ورزشی و چه دانشمندانی که موفق به تولید دارو‌های ضد سرطانی شدند همگی موجب سربلندی و عزت کشور ما هستند.

خطیب جمعه همدان با خواندن بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله با توجه به نزدیک شدن به روز شهادت سید مقاومت گفت: او فردی دارای مکتب و اندیشه اسلامی بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ادامه به نشست مطالبه گری که در چند روز گذشته در امامزاده عبدالله همدان برگزار شد اشاره و تأکید کرد: اینکه مردم توانستند بدون لکنت و با صراحت با مسئولان صحبت کنند و مشکلات خود را در میان بگذارند، این اتفاق بسیار خوبی است که امیدواریم مستمر باشد.

در پایان از خدمات سردار مجیدی، فرمانده سابق سپاه انصارالحسین استان همدان نیز تجلیل شد.