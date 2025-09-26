امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
مردم و مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش کنند
امام جمعه تبریز با تاکید بر لزوم همبستگی مردم و مسئولان بر اهمیت تلاش مشترک برای مقابله با چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز با اشاره به مشکلات موجود در بازار و نوسانات قیمتی اظهار کرد: نظارت کافی بر بازار انجام نمیشود نوسانات قیمتی که طی روزهای اخیر به طور ناگهانی رخ داده نشان میدهد که نظارت به آن صورت که باید انجام نمیگیرد.ما کشور اسلامی هستیم که مورد هجمه استکبار جهانی قرار گرفتهایم، بنابراین دولت باید نظارت جدیتری بر بازار داشته باشد تا مردم به ویژه اقشار کمدرآمد از شرایط معیشتی رنج نبرند.
وی به سخنرانی اخیر رئیس جمهور در مجمع سازمان ملل اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع بینالمللی بسیار خوب و موثر بود و به خوبی از حقوق مردم ایران دفاع کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل همچنین به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر عزیزمان فرمودهاند که غنیسازی اورانیوم ادامه خواهد داشت و مذاکره با آمریکا صورت نخواهد گرفت. ملت ایران ۴۸ سال است که در مقابل تمامی فشارها و تحریمها ایستاده است.
امام جمعه تبریز به حمایت مردم ایران از مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: کمک به مردم غزه از اهمیت ویژهای برخوردار است. تاکنون مردم تبریز بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به مردم غزه کمک کردهاند. این کمکها شامل ۲۴۸ گرم طلا و چندین قطعه سکه پارسیان ، دلار و دینار بوده است.
وی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس از مردم خواست تا در برنامههایی که به همین مناسبت برگزار میشود مشارکت فعال داشته باشند و گفت: مردم تبریز باید در برنامههای این هفته به ویژه مراسمی که در سنگفرش مصلی برگزار میشود حضور پیدا کنند و یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس را گرامی بدارند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در خصوص روز صنعت و معدن از دولت خواست تا از صنعتگران حمایت کرده و برای توسعه استان تلاش بیشتری انجام دهد.
وی افزود: در حوزه توسعه استان مسئولینی که در ادارات و بانکها کملطفی میکنند باید تحت نظارت قرار گیرند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل همچنین به موضوع مصرف انرژی پرداخت و از مردم خواست که در شرایط کنونی کشور با وجود چالشهای متعدد حتی در فصل زمستان نیز به صرفهجویی در مصرف انرژی توجه داشته باشند.
وی با تاکید بر ناترازی انرژی در کشور گفت: با وجود مشکلاتی که در تامین انرژی داریم، باید در مصرف آن صرفهجویی کنیم.
امام جمعه تبریز گفت: هیچ مومنی وجود ندارد که به نماز جمعه بیاید و در دیگر مسائل زندگی خود نظم و انضباط نداشته باشد.