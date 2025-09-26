پخش زنده
امام جمعه آبادان با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس سندی بر مقاومت و پیروزی مردم ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت الاسلام غبیشاوی افزود: پس از انقلاب اسلامی و پیروزی مردم ایران بر طاغوت زمان خود ،دشمنان با تمام توان خود به خاک کشورمان حمله ور شد ولی با مقاومت جانانه مردم ما مواجه شدند و آبادان یک سال در محاصرت بود اما تسلیم نشد و پس از یک سال محاصره به فرمان امام رحمت الله علیه و با همت رزمندگان اسلام از محاصره درآمد و این پیروزی برای پیروزیهای پی در پی در دوران دفاع مقدس آغاز شد.
خطیب جمعه آبادان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان عنوان کرد: مقام معظم رهبری در هفته دفاع مقدس به نکات بسیار مهم اشاره کردندازجمله تاکید بر اتحاد ملی و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم ایران، که در این دفاع مقدس مردم قهرمان ایران با صلابت ایستادگی کردند و نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی افزود: محور بعدی سخنان مقام معظم رهبری تاکید بر غنیسازی هستهای بود زیرا امروزه بخش زیادی از پیشرفت کشورها در گرو پیشرفتهای هستهای و به کارگیری آن د ر زمینههای مختلف علمی است اما قدرتهای جهانی میخواهند این دانش هستهای فقط در انحصار آنان باشد زیرا دشمنان نه فقط در زمینه هستهای بلکه در زمینه تسلیحاتی و نظامی نیز خواستار محدودسازی ما هستند و دست از توطئهها ی خود برنمیدارند و آنها فقط با تسلیم ما راضی میشوند و این برای ما نشدنی و غیر ممکن است.
امام جمعه آبادان با بیان اینکه دشمنان ما میخواهند به زور ما را پای میز مذاکره بکشانند گفت: آنها می خواهند ما را تسلیم خواستههای خود کنند و ما به هیچ عنوان تسلیم خواستههای قدرتهای جهانی نمیشویم.
حجت الاسلام غبیشاوی به سخنرانی رییس جمهور کشورمان در سازمان ملل اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور کشور ما نیز در سخنانش در سازمان دست رد بر خواستههای غرب و آمریکا زد و به آنها فهماند که تسلیم خواسته های آنان نمیشویم.
وی همچنین به سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: اسرائیل تصور میکرد که با شهادت این بزرگوار میتواند بر قدرت حزب الله پیروز شود اما تصوراتش باطل بود و قدرت حزب الله بیش از پیش شده است و باید گفت که سید حسن نصرالله شهید شد اما راه او حتی پرشورتر و مقاومتر از گذشته ادامه دارد.
امام جمعه آبادان همچنین با اشاره به نصب دوربینهای مداربسته در سطح شهر آبادان گفت : وجود این دوربینهای مداربسته برای امنیت شهر بسیار مهم هستند اما باید تعداد آنها نیز با همکاری همه ادارات افزایش یابد و علاوه بر آن آبادان باید در بسیاری زمینهها از جمله فضای سبز نیز رشد کند و در همه زمینهها به حد مطلوبی برسد.