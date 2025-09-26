پخش زنده
فاطمهسادات حسینی با اختلاف میلیمتری از صعود به فینال مسابقات جوانان جهان بازماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، فاطمهسادات حسینی ملیپوش مستعد قمی که در ترکیب تیمملی تپانچه جوانان به رقابتهای جهانی اعزام شده است، در مرحله مقدماتی تپانچه ۱۰متر با کسب ۵۵۶ امتیاز و تنها با یک اختلاف امتیاز نتوانست به مرحله نهایی راه یابد.
این رقابتها، نخستین تجربه بینالملل دختر تیرانداز قمی بود. رقابتهای تیراندازی جوانان جهان در دو بخش دختران و پسران به میزبانی دهلینو پایتخت هندوستان در حال برگزاری است.