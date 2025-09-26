مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در بوشهر برگزار شد
مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت بهویژه شهید والامقام سید حسن نصرالله با حضور مردم و مسئولان، بسیجیان و جمعی از نیروهای مسلح و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ظهر امروز در مراسمی باشکوه که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت بهویژه شهید والامقام سیدحسن نصرالله در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان جایگاه ویژه شهیدان مقاومت، گفت: شهید سید حسن نصرالله تمام عمر خود را وقف مقابله و مبارزه با رژیم کودککش صهیونیستی و در میدان جهاد تبیین، پشت پرده خانه عنکبوتی صهیونیستها را برای جهان اسلام افشا کرد.
حجتالاسلام یوسف جمالی افزود: شهیدان بزرگ مقاومت نه تنها خود در مسیر نورانی جهاد و مقاومت به درجه رفیع شهادت نائل شدند، بلکه الهامبخش و راهبر نسلی شدند که هماکنون پرچم مقاومت را بر دوش دارد. سید حسن نصرالله چراغ راهی شد که با تمام وجود به آن ایمان داشت و امروز جوانان، او را الگوی ایثار و مبارزه میدانند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نقش شهدای مقاومت بهویژه شهید نصرالله در تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیبدیل توصیف کرد و خواستار معرفی بهتر و عمیقتر این شخصیتها به نسل جوان شد.
وی اظهار کرد: همه ما باید بدانیم، شهیدان مقاومت چه سهم بزرگی در پیشرفت و عزت ایران اسلامی داشتهاند و باید راهشان را همواره زنده نگه داریم.
حجتالاسلام جمالی ضمن تجلیل از خانوادههای شهدا و جانبازان، تأکید کرد: راه انقلاب اسلامی هیچگاه از مسیر شهادت جدا نبوده و رمز پیروزی و عزت ملت ایران نیز، همین روحیه ایثار، مقاومت و جهاد است.
در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت، در مصلای جمعه بوشهر، ضمن برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی و هنری، شرکتکنندگان با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از جنایتکاران و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین اعلام کردند.