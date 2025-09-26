مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در بوشهر برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت به‌ویژه شهید والامقام سید حسن نصرالله با حضور مردم و مسئولان، بسیجیان و جمعی از نیرو‌های مسلح و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد.