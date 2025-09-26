به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار شهر صدرا گفت: در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس، غبارروبی گلزار شهدای گمنام و پیاده روی خانوادگی با هدف افزایش معنویت، ارتقای نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و تقویت همبستگی شهروندان از گلزار شهدای گمنام به سمت بوستان ملاصدرای این شهر برگزار شد.

مجتبی پارسایی افزود: در شهرداری صدرا تلاش داریم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، هم آرمان‌های انقلاب را زنده نگه داریم و هم نشاط، سلامتی و همبستگی اجتماعی را در میان خانواده‌ها تقویت کنیم.

در پایان مراسم همزمان با انجام قرعه کشی جوایز خوش حساب سال ۱۴۰۳، به قید قرعه، ۲۵ دستگاه دوچرخه نیز به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

شهر صدرا در شمال غرب و در فاصله ۱۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.