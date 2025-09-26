پخش زنده
امروز: -
مهستان میزبان همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی در چهارمین روز گرامیداشت هفته دفاع مقدس بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ در چهارمین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مهستان برگزار شد.
شرکتکنندگان از زن و مرد و کوچک و بزرگ، صبح جمعه پاییزی را با پیمودن مسیر پنج کیلومتری در فضایی بانشاط آغاز کردند.
ایستگاه پایانی این همایش در پارک گلستان شهر بود که با برپایی برنامههای فرهنگی، اجرای تستهای سلامت و فعالیتهای اجتماعی متنوع همراه شد.