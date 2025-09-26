به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس هیئت هنر‌های رزمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و تبریک این هفته از برگزاری همایش پیاده روی خبر داد و افزود: این همایش با حضور ۱۵۰ تن از آقایان و بانوان رزمی کار برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر ۶ کیلومتری فلکه مادر از داخل شهر نقده تا تفرجگاه سلطان یعقوب را طی کردند.

جنگی محمدیان افزود: این رویداد ورزشی با اجرای حرکات رزمی با سلاح‌های سرد و تجلیل از برترین‌های این همایش به پایان رسید.