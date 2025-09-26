نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: رویکرد زورگویانه آمریکا در مذاکرات، مقوله ای است که آن را در برجام تجربه کردیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام، با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: آمریکا ایران را تهدید می‌کند و هم‌زمان می‌خواهد پای میز مذاکره بنشینیم و در مذاکره نیز هرچه او می‌گوید، باید بپذیریم، این رویکرد زورگویانه در برجام هم تجربه شد و امتیازات دادیم، اما آمریکا به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرد.

وی با بیان اینکه برخی هنوز خوش‌بینی‌های بی‌جا به آمریکا و اروپا دارند، افزود: در ماجرای برجام وعده رفع دائم تحریم‌ها داده شد در حالی که تحریم‌ها تنها تعلیق شد و بعد‌ها با دروغ‌های آشکار، بهانه‌های تازه‌ای برای فشار بر جمهوری اسلامی و ملت مقاوم ایران آوردند.

خطیب نماز جمعه شهر ایلام در ادامه با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: پیش از آن جنگ، آمریکایی‌ها ایران را به مذاکره فراخواندند، اما در وسط مذاکره، اسرائیل را وادار به حمله کرده و سپس خودشان مراکز حساس کشور را هدف قرار دادند، دشمنی با چنین سابقه‌ای قابل اعتماد نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با تاکید بر اهمیت انسجام اقشار مختلف مردم و مسئولان، مطرح کرد: برخی تصور می‌کنند آن وحدت و انسجامی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ایجاد شد کافی است و می‌توان اکنون اختلافات را مطرح کرد، اما رهبر معظم انقلاب فرمودند وحدت باید باقی بماند چرا که همچنان تعیین‌کننده و بسیار مؤثر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله اعلام کرد: این شهید گرانقدر با ایستادگی در برابر رژیم اسرائیل به نمادی از مقاومت در جهان ایلام تبدیل شد و جهان اسلام می‌بایست به این شهید گرانقدر افتخار کند.

امام جمعه ایلام در ادامه از مسئولان استان خواست تا با وحدت و همدلی در راستای حل مشکلات استان گام بردارند و کسانیکه مسئولیتی دارند کار‌های خود را به خوبی انجام دهد.

وی تاکید کرد: افراد ولایتمدار نیز می‌بایست با توجه به منویات مقام معظم رهبری وحدت را در دستور کار و عمل خود قرار دهند.