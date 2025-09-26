مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت:براساس آمار کامیون‌های ورودی، از ۱۷ هزارو ۶۲۰ دستگاه در پنج ماهه نخست پارسال به ۳۰ هزارو ۳۴۰ دستگاه در پنج ماهه امسال افزایش داشته که رشد ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدرضا رجبی مقدم افزود: همچنین کامیون‌های که از کریدور منطقه ویژه وگمرک وپایانه مرزی به کشور همسایه خارج شدنداز ۲۳هزارو ۵۴۲ دستگاه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، به ۳۰ هزارو ۹۲ دستگاه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۲۸ درصدی را در پی داشته است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت:این آمار، جایگاه مرز بین‌المللی سرخس را به‌عنوان مسیر اصلی تجارت با کشور‌های CIS بیش از پیش پررنگ می‌کند؛ زیرا مسیری است که هم صادرات ایران را تسهیل می‌کند و هم دروازه ورود کالا‌های استراتژیک به کشور است.