نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: آمریکا به‌دنبال مذاکره واقعی نیست و اتحاد ملی، ضامن اقتدار ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان با تشریح مهم‌ترین محورهای بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره، انرژی هسته‌ای و اتحاد ملی، گفت: آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد و تلاش می‌کند با تحمیل خواسته‌های نامشروع خود، ملت ایران را از مسیر پیشرفت باز دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در مسجد المهدی(عج) سمنان اظهار داشت: رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود تأکید کردند که مذاکره با آمریکا هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد، چرا که طرف مقابل تنها به‌دنبال تسلیم کردن ملت ایران است و می‌خواهد نتایج مذاکرات را از پیش تعیین کند.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی سخنان رهبر انقلاب، موضوع غنی‌سازی هسته‌ای بود. غنی‌سازی برای ایران تنها یک نیاز فنی نیست، بلکه پشتوانه استقلال علمی و فناورانه کشور است.

امام جمعه سمنان گفت: ما به غنی‌سازی در سطوح مختلف برای حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، انرژی و پژوهش نیازمندیم و هرگونه توقف آن به معنای عقب‌گرد علمی و وابستگی به بیگانگان خواهد بود.

مطیعی با اشاره به فتوای رهبر انقلاب درباره حرمت ساخت سلاح هسته‌ای، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به سمت تولید بمب اتم نرفته و نخواهد رفت، اما تقویت توان علمی و نظامی در همه حوزه‌ها، ازجمله در صنایع موشکی و پهپادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازدارندگی و حفظ عزت ملی است.

وی گفت: تجربه نشان داده هرجا که ملت ایران مقتدر بوده، دشمن ناامید شده است. موفقیت اخیر کشور در آزمایش موشک دوربرد با برد بیش از ۱۰ هزار کیلومتر، نشانه‌ای روشن از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است و همان راهبرد «ایران قوی» را که رهبر انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند محقق می‌سازد.

امام جمعه سمنان اتحاد ملی را دیگر محور سخنان رهبر انقلاب برشمرد و اظهار داشت: این وحدت و انسجام در مقاطع حساس مانند هشت سال دفاع مقدس، دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه غزه خود را نشان داده است. امروز نیز مسئولان باید با خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی، و بازاریان و اصناف با رعایت انصاف، این اتحاد را تقویت کنند.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بیان صریح مواضع جمهوری اسلامی و نمایش تصاویر شهدای دفاع مقدس 12 روزه در قلب سازمان ملل، جلوه‌ای از اقتدار ملت ایران بود و به تعبیر بسیاری از ناظران سیاسی، سخنرانی رئیس‌جمهور دست پر دیپلماسی ایران در برابر قدرت‌های جهانی را نشان داد.

مطیعی به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان اشاره و او را «مظهر شجاعت، عقلانیت و ثروتی عظیم برای امت اسلامی» توصیف کرد و افزود: به فرمایش رهبر معظم انقلاب، برکات جهاد چند ده‌ساله او هرگز از بین نخواهد رفت و جنایتکاران صهیونیست کوچک‌تر از آنند که به ساخت مستحکم حزب‌الله آسیبی وارد کنند.

امام جمعه سمنان همچنین به پخش مستند «نهان‌خانه عنکبوت» از رسانه ملی اشاره کرد و گفت: دستاوردهای اطلاعاتی و امنیتی ایران اسلامی در نفوذ به لایه‌های محرمانه رژیم صهیونیستی، شکست سنگین برای دشمن بود و جمهوری اسلامی را به یک قدرت اطلاعاتی منطقه‌ای تبدیل کرد. وی تأکید کرد: افشای اسناد پروژه‌های تسلیحاتی و شناسایی دانشمندان هسته‌ای صهیونیست‌ها، همراه با خنثی‌سازی ده‌ها توطئه، بیانگر اقتدار سربازان گمنام امام زمان(عج) و وزارت اطلاعات است که اعتماد عمومی مردم به دستگاه‌های امنیتی کشور را افزایش داده است.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان گفت: این کنگره رویدادی عظیم و ملی است که با حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در حال برگزاری است و هدف اصلی آن انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جوان است.

مطیعی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را تبریک گفت و افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان باید با تلاش علمی مضاعف، مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند.

وی همچنین با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران کشور در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی، والیبال و هندبال در رقابت‌های آسیایی، این موفقیت‌ها را بخشی از اقتدار ملی دانست و خاطرنشان کرد: برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین‌المللی، نشانه‌ای از توانمندی و عزت ایران اسلامی است.