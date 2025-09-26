مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان گفت: امروز مسئولان باید با شجاعت پای ارزش‌های دفاع مقدس بایستند و با مدیریت جهادی مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.

اتحاد و قدرت سازی، درس دفاع مقدس برای مقابله با تهدیدات است

اتحاد و قدرت سازی، درس دفاع مقدس برای مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز رشت گفت: تجربه جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد ملت ایران بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی و تنها با توکل به خداوند، از سرزمین، دین و ارزش‌های خود دفاع کردند و امروز نیز با اتحاد و قدرت‌سازی، آماده رویارویی با هر تهدیدی هستند.

سرهنگ حسن حبیبی با اشاره به اینکه این بنیاد برای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ سازی در این زمینه فعالیت می‌کند، افزود: یکی از تأثیرات مهم دفاع مقدس، استقامت و پایداری مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه در برابر استکبار است و این ایستادگی، یکی از اصلی‌ترین دستاورد‌های دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برای حفظ انسجام ملی، باید حقایق و ارزش‌های دفاع مقدس به درستی برای جوانان و نسل‌های آینده روایت شود، گفت: روایت درست از دفاع مقدس می‌تواند به ایجاد وحدت ملی و افزایش غرور ملی منجر شود و تقویت این حس، امنیت آینده کشور را تضمین خواهد کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان گفت: دفاع مقدس و شهیدان به ملت ایران آموختند که برای جلوگیری از جنگ و تجاوز دشمن، باید همواره در حال قدرت‌سازی و تقویت نیرو‌های مسلح در سطوح مختلف بود.

سرهنگ حسن حبیبی با بیان اینکه امروز باید تجربیات ارزشمند هشت سال دفاع مقدس مبنای مدیریت کلی نظام قرار گیرد، افزود: مسئولان باید با شجاعت پای اصول و ارزش‌های انقلاب و شهدا بایستند و با مدیریت جهادی و انقلابی، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.