به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، صادق تنیده رئیس شورای اسلامی شهر شمیل گفت: شهدا محله برای عزت و آبادانی این کشور جان خود را از دست دادند و هرکدام از این شهدا برای جامعه یک نماد الگوپذیری هستند.

شهید موسی بشیری اردیبهشت ۱۳۶۱ در خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در پایان این مراسم از خانواده شهید بشیری شمیلی و آزاده‌های جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس تجلیل و قدر دانی شد.