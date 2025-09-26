پخش زنده
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور گفت قطار شهری مشهد به گلبهار با مشارکت شرکت عمران تا سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهرام ملکی در سفر به مشهد و دربازدید از طرح های در دست ساخت در بینالود گفت: قطار شهری ۴۰ کیلومتری مشهد به گلبهار به مرحله ریلگذاری و روسازی رسیده است.برای بهرهبرداری سریع، حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که پیشبینی میشود با تلفیق منابع سال آینده و مشارکت شرکت عمران، این طرح تا سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد.
شهرام ملکی با اشاره به حضور در پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: هزار و ۸۱۶ واحد در گلبهار در دست ساخت است که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخش عمده آن تا پایان امسال تحویل خواهد شد.همچنین ۷۰۰ واحد در بینالود در قالبهای مختلف در حال ساخت است که طرح ۱۰۰ واحدی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و ۵۰ واحد آپارتمانی دیگر با بالای ۹۰ درصد پیشرفت در بینالود، آماده تحویل به متقاضیان است.
او افزود: اولویت ما این است که خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و محوطهسازی، همزمان با ساخت واحدها آماده شود تا شرایط زیست مناسب برای مردم فراهم شود.همچنین موضوع تأمین فضاهای آموزشی به عنوان یک دغدغه اصلی پیگیری میشود.
فرمانده قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی امام حسن مجتبی علیه السلام هم در این بازدید به سه طرح زیرساختی و ملی این قرارگاه که در حال انجام است اشاره کرد و گفت: جهاد آبرسانی، ، راهسازی روستایی و . جهاد خانهسازی (نهضت ملی مسکن) در مناطق محروم خراسان رضوی در حال اجرا است. .
سردار حسن زاده افزود در سطح کشور بیش از ۱۰،۰۰۰ واحد مسکن در حال ساخت که از این تعداد بیش از ۴،۵۰۰ واحد در خراسان رضوی در دست ساخت است.