مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۲۰۹ هزار و ۸۷۶ تن گندم از کشاورزان استان خریداری و ذخیرهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «اصغر باباخانی» مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام اظهار داشت: در سال زراعی جاری بیش از ۲۰۹ هزار و ۸۷۶ تن گندم از کشاورزان استان خریداری و ذخیره سازی شده که با توجه به مصرف سالیانه حدود ۱۰۰ هزار تن، هیچ نگرانی برای تأمین گندم، آرد، برنج و شکر مردم ایلام در ۳ تا ۴ ماه آینده وجود ندارد.
وی در ادامه تأمین امنیت غذایی را یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد: ادارات کل غله و خدمات بازرگانی بهعنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، مسئولیت تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک را در سطح استانها بر عهده دارند.