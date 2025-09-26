کنفرانس «همه با هم برای فلسطین» از سوی گروهی از فعالان دانشجویی صربستان موسوم به «جبهه دانشجویی صربستان» با حضور چهره‌های علمی و فرهنگی و نیز فعالان اجتماعی و نمایندگان برخی از سازمان‌های دانشجویی در مرکز «مدیا سنتر» شهر بلگراد برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در این کنفرانس که سفرای کشور‌های فلسطین، ونزوئلا و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، سخنرانان ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئله فلسطین و با محکوم‌کردن جنایات چندین دهه رژیم صهیونی که با حمایت غرب بویژه آمریکا در حال انجام است، آن را مصداق بارز نسل کشی دانستند.

ووکاشین ژونیچ دبیر جبهه دانشجویی در سخنان خود در افتتاحیه این کنفرانس ضمن محکوم‌کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد: فعالان دانشجویی صربستان حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام می‌دارند.

امیر پورپزشک، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «در روایت‌سازی رسانه‌ها و منابع صهیونیستی و غربی تلاش می‌شود از عملیات طوفان الاقصی به عنوان نقطه آغاز بحران یاد شود، اما واقعیت این است که آنچه امروز بر مردم فلسطین و غزه می‌گذرد بدون توجه به آنچه در طول ۷۵ سال بر ملت فلسطین گذشته قابل درک نیست.»

پورپزشک افزود: «بدون حل عادلانه مساله فلسطینی سخن گفتن از عدالت و حقوق بشر بی معناست. فلسطین نماد جهانی مبارزه علیه استعمار و بی‌عدالتی است؛ بنابراین سرنوشت آن نه فقط برای مردم منطقه بلکه برای اعتبار عدالت در کل جهان تعیین‌کننده است.»

محمد النمورا سفیر فلسطین در صربستان نیز ضمن تشکر از برگزاری این کنفرانس، آن را نشانه حمایت آزادیخواهان جهان از مردم فلسطین دانست.