به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به یاد شهدای دفاع مقدس، مدرسه ۶ کلاسه (شهیدین تقیزاده ) در دیزج دیز شهرستان خوی با حضور مسئولان محلی افتتاح شد.
این واحد آموزشی با زیربنای ۵۰۳ مترمربع و مساحت ۶۰۰ مترمربع در مقطع متوسطه و هنرستان ضمیمه طراحی و اجرا شده است و ۱۸۰ دانشآموز دختر این منطقه از امکانات آموزشی آن بهرهمند خواهند شد.
این طرح با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و به صورت کامل از محل اعتبارات بنیاد خیریه شهیدان تقیزاده و با همکاری مجمع خیرین مدرسهساز شهرستان خوی احداث شده است.
مدیر آموزش و پرورش خوی در این مراسم گفت: گشایش این مدرسه در دیار شهیدپرور دیزج دیز، تنها یک بنای آموزشی نیست بلکه سنگری برای پرورش ایمان، اندیشه و هویت انقلابی نسل آینده به شمار میرود.
علیاکبر فتحعلیلو، با قدردانی از بنیاد خیریه (شهیدین تقیزاده) و خیرین مدرسهساز، افزود: این اقدام ارزشمند، یادآور خون شهیدانی است که جان خود را برای عزت ایران اسلامی فدا کردند و امروز نامشان چراغ راه آیندگان شده است.
مدیر آموزش و پرورش خوی خطاب به دانشآموزان تصریح کرد: این مدرسه به برکت خون شهدا و همت خیرین بنا شده است و شما صاحبان آینده باید با ایمان، تلاش و علمآموزی پرچم ایران اسلامی را در عرصههای جهانی به اهتزاز درآورید.
وی همچنین از معلمان خواست در مسیر تربیت نسل مؤمن، بصیر و توانمند رسالت پیامبرانه خود را ایفا کنند و ابراز امیدواری کرد که این مدرسه به عنوان باقیات صالحات در کارنامه خیرین ثبت شود.