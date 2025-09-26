پخش زنده
سرمربی و کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان در ۶ گروه و اردوهای انتخابی، ۱۹۶ بازیکن را در ۱۳ روز زیر نظر گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از معرفی ارمغان احمدی به عنوان سرمربی جدید تیم کمتر از ۱۷ سال ایران در ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، این مربی ۳۶ ساله به سرعت کارش را برای تشکیل تیمی قدرتمند برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ آغاز کرد.
در گام نخست احمدی و دستیارانش باید برای انتخاب بازیکنان مستعد، شروع به ارزیابی نفرات منتخب لیگهای کشوری و استانی کرده و سپس به سراغ تشکیل اردوهای منظم و متناوب تا آغاز مسابقات میرفتند.
اردوهای انتخابی از ۲۲ شهریور در اصفهان (با میزبانی باشگاه سپاهان و هیات فوتبال اصفهان) آغاز و پس از گذشت ۲ مرحله، با دعوت از نفرات جدید مرحله سوم در استان کرمان و با میزبانی باشگاه گلگهر سیرجان پیگیری شد.
مرحله چهارم، پنجم و ششم اردوهای انتخابی هم از ۳۱ شهریور در مرکز ملی فوتبال شروع و ۳ مهر به اتمام رسید.
در طول ۱۳ روز سرمربی تیم فوتبال نوجوانان و دستیارانش ۱۹۶ بازیکن را از ۵۴ باشگاه و ۱۹ استان زیرنظر گرفتند تا با ارزیابی دقیق نفراتی که همگی آنها در لیگهای برتر نوجوانان و جوانان کشور، لیگ برتر نوجوانان تهران و البته برخی استانهای دیگر بازی میکنند، بهترینها را به تیم ملی دعوت کنند.
در گام دوم قرار است نفرات منتخب از این ۱۹۶ بازیکن به اردویی دیگر دعوت شوند تا پس از ۲ جلسه ارزیابی، نخستین لیست تیم ملی نوجوانان از سوی ارمغان احمدی اعلام شود.
هرچند کادرفنی ضمن ادامه بررسی لیگ برتر تهران با حضور در ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات این رده سنی در پایتخت، با شروع فصل جدید لیگ کشور در استادیوم میزبان این رقابتها نیز حضور خواهد یافت تا به ارزیابی بازیکنان فصل جدید این لیگ نیز بپردازد.
در واقع درهای تیم ملی همچنان باز است و احمدی و دستیارانش با رصد کامل مسابقات کشوری و استانی، هر زمان احساس کنند بازیکنان شاخص از لحاظ فنی و اخلاقی را به اردوهای ملی دعوت خواهند کرد.
تیم فوتبال نوجوانان ایران از یک تا ۹ آذر در گروه D مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا به میزبانی احمدآباد هند شرکت میکند و برنامه بازیهایش در این رقابتها به شرح زیر است:
۳ آذر
چین تایپه_ ایران
۵ آذر
ایران_ لبنان
۷ آذر
فلسطین_ ایران
۹ آذر
هند_ ایران