مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: هواداران اجازه دو دستگی ندهند و برای اجرای مانور هواداریاری قبل از بازی آسیایی، مجوز حضور هواداریاران آقا صادر شده بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید مظفریزاده در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه تراکتور اظهار داشت: تراکتور فراتر از یک تیم فوتبال است؛ این باشگاه صدای میلیونها هوادار پرشور است که حق دارند صدایشان شنیده شود. اگر حقوق این مردم رعایت نشود، عدالت و انصاف معنا پیدا نمیکند. رسانه باید پل ارتباطی بین مردم و فوتبال باشد، امروز صدای هواداران ما را نادیده میگیرند و در پخش مسابقات تبعیض قائل میشوند.
مدیرعامل تراکتور سپس به موضوع حضور هواداران آقا در دیدار با فجر پرداخت و توضیح داد: ورزشگاه بنیاندیزل ظرفیت کافی برای میزبانی از خیل عظیم هواداران را ندارد. از همین رو، دیدار با فجر بر اساس تصمیم اولیه با حضور بانوان برگزار شد، اما به دلیل الزام فدراسیون و مصوبات وزارتخانه مبنی بر لزوم ساماندهی سکوها توسط باشگاهها و استفاده از هواداریارها، برای برگزاری مانور هواداری پیش از بازی با الوحده، مجوز حضور محدود هوادار و هواداریار را با حضور نماینده AFC کسب کردیم تا با تهیه عکس و فیلم، مستندات را به فدراسیون ارائه دهیم. این حضور محدود تنها در چند سکو و زیر نظر نماینده AFC انجام شد.
وی ادامه داد: باشگاه و مسئولان در تلاشاند ورزشگاه یادگار امام در سریعترین زمان آماده شود تا عظمت هواداری تراکتور بار دیگر در آسیا به نمایش گذاشته شود. از هواداران میخواهم اتحاد خود را حفظ کنند و اجازه ندهند دو دستگی ایجاد شود. شرایط دیدار با فجر از روی اجبار بود و چاره دیگری وجود نداشت. شخصاً و به عنوان مدیر باشگاه از ناراحتی هوادارانی که فرصت حضور پیدا نکردند، متأسفم و امیدوارم در ادامه راه بتوانیم پاسخگوی محبت و وفاداری همه هوادارانمان باشیم.
مظفریزاده سپس با انتقاد از قضاوت بازی گفت: خطای روی ایگور پوستونسکی یک پنالتی مسلم بود که حتی کارشناسان داخلی و خارجی آن را تأیید کردند. وقتی تکنولوژی VAR وجود دارد، چنین اشتباهاتی غیرقابل پذیرش است. چه کسی پاسخگوی دو امتیاز از دسترفته ماست؟
مظفری زاده در پایان با اشاره به پدیده وقتکشی گفت: آیا طبیعی است یک بازیکن بیش از ده بار در یک نیمه خودش را روی زمین بیندازد؟ این ضد فوتبال است و به اعتبار لیگ و زیبایی و جذابیت فوتبال لطمه میزند. اتلاف عمدی وقت، ارزش رقابت را خدشهدار میکند. زمان واقعی تلفشده بسیار بیشتر از آن چیزی بود که داور اعلام کرد. انتظار داریم فدراسیون و داوران با قاطعیت جلوی این بیقانونی را بگیرند.