رئیس پلیس فتا ایلام با هشدار به شهروندان ایلامی گفت: برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی شهروندان ایلامی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «علی رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام اظهار داشت: با رعایت نکات امنیتی و هوشیاری شهروندان میتوان از برداشتهای غیرمجاز پیشگیری نمود.
وی افزود: بررسی پروندههای ورودی به پلیس فتا استان نشان میدهد برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی شهروندان طی هفته گذشته افزایش چشمگیر داشته است.
سرهنگ یعقوبی اضافه کرد: شهروندان مراقب باشند در صورت دریافت هرگونه پیام در شبکههای اجتماعی با موضوعات مختلف همچون «مسدودی کارت بانکی»، «تأیید حساب برای دریافت یارانه» و «ابلاغ الکترونیک قضایی» و ... که حاوی لینک هستند، سریعاً نسبت به حذف آنها اقدام و از کلیک کردن بر روی آنها خودداری نمایید.
وی یادآور شد: به طور منظم گردش حساب و تراکنشهای بانکی خود را بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز سریعاً موضوع را پیگیری نمایید.
رئیس پلیس فتا ایلام گفت: مراقب پیامکها، تماسها و لینکهای مشکوک باشید که به بهانههای مختلف، اطلاعات بانکی را درخواست میکنند.
سرهنگ یعقوبی تصریح کرد: هرگز اطلاعات کارت بانکی، رمزهای عبور و کدهای امنیتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
وی اعلام کرد: در صورت برداشت از حساب خود در اولین فرصت با پلیس فتا از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری تماس بگیرید.