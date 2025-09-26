پخش زنده
امام جمعه چهاربرج گفت: «ایران قوی» چشم طمع دشمنان را نسبت به امکانات و توان داخلی ایران کور میکند و آنها را ناامید از دستیازی و زورگویی نسبت به ملت بزرگ ایران میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این سخنرانی آن هم در بحبوحه اوجگیری تنشها در منطقه غرب آسیا و البته طرح تهدیدات مختلف علیه کشورمان، دارای ابعاد راهبردی و معناداری است که میتواند تعیین کننده بسیاری از روندهای آتی در منطقه غرب آسیا باشد.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه آمریکا دنبال مذاکره واقعی نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بهصراحت تأکید کردند که در شرایط کنونی، هرگونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا، عملاً بهعنوان «تحمیل» تلقی میشود، چرا که طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات را تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه تجربه ۱۰ ساله برجام و خلف وعدههای طرف مقابل، ملاک قضاوت نسبت به متن و نیت طرف آمریکایی و غربی است، افزود: وقتی طرف مقابل پیشاپیش نتیجهای را معین میکند؛ مثلاً حذف غنیسازی یا محدودکردن بلندمدت توان دفاعی، حقیقتاً دیگر از مذاکره خبری نیست؛ بلکه این دیکته است و پذیرش چنین دیکتههایی نهتنها منفعتی در پی ندارد، بلکه زنجیرهای از مطالبات بیپایان را فعال میکند که ممکن است جبرانناپذیر باشد و بعدها از آن با نام سادهلوحی و سادهانگاری مسائل پیچیده سخت به میان آید.
جلالی با بیان اینکه در این چارچوب، رهبر معظم انقلاب اسلامی بهدرستی اشاره کردند که مذاکرهای که در آن، یکی از طرفین پیشاپیش نتیجه را تعیین کرده و دیگری مجبور به پذیرش شرایط است، نه تنها نتیجهای نخواهد داشت، بلکه به یک نوع تسلیم منجر میشود، تصریح کرد: این موضع، پایهگذار سیاستهای ایران در حفظ حق غنیسازی و استقلال این کشور است.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه پذیرش مذاکره تحمیلی، نشانه ضعف و تهدیدپذیری است، اظهار کرد: اگر ایران تسلیم تهدیدات آمریکا شود، این امر به یک رویه تبدیل خواهد شد و هر روز شاهد درخواستها و تهدیدات بیشتری خواهیم بود و از سوی دیگر این نکته نه تنها اشاره به ماهیت مذاکره با تهدید دارد، بلکه بهنوعی هشدار به جامعه و مسئولین کشور است که هرگونه عقبنشینی یا تسلیم در برابر فشارهای خارجی، تنها باعث تحریک بیشتر و درخواستهای جدید خواهد شد.
وی گفت: تجربه تاریخی نشان میدهد که پذیرش خواستههای یک طرف زورگو، هیچگاه به صلح و آرامش منجر نشده است.
حجت الاسلام جلالی با تأکید بر تسلیم نشدن در برابر فشارهای خارجی و دفاع از حق غنیسازی، افزود: ایران در برابر فشارهای خارجی برای توقف غنیسازی هستهای تسلیم نشده و نخواهد شد و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند؛ غنیسازی یک دستاورد ملی است که نمیتوان آن را فدای خواستههای غیرمنطقی دیگران کرد و حفظ این توانمندی بهعنوان سرمایه ملی، ضرورت و اهمیت ویژهای دارد.
امام جمعه چهاربرج اظهار کرد: غنیسازی سرمایهای است که در کشاورزی، پزشکی، انرژی و پژوهش کاربردهای مختلف و زیربنایی دارد و نابودی آن به معنای بازگشت به وابستگی و محرومیت از ظرفیتهای بومی است.
وی گفت: ایران همواره بر این تأکید داشته است که حق استفاده از فناوری هستهای را برای اهداف صلحآمیز، همانند سایر کشورها، دارد و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که این حق از او گرفته شود.
حجت لاسلام جلالی با تأکید بر اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب باید «قوی شویم»، تصریح کرد: باید در همه ابعاد از جمله علمی، نظامی، ساختاری و مدیریتی «قوی شویم» و برای قوی شدن هم طبیعتاً نیاز است تا با روحیه جهادی و کار و تلاش مداوم گامهای عملی مبتنی بر الگوی مقاومت برداشته شود.
امام جمعه چهاربرج افزود: این قوی شدن است که چشم طمع دشمنان را نسبت به امکانات و توان داخلی ایران کور میکند و آنها را ناامید از دستیازی و زورگویی نسبت به ملت بزرگ ایران میسازد.
جلالی در ادامه به استمرار رهبری مکتبی حزبالله بعد از شهادت سید حسن نصرالله، اظهار کرد: شهید سید حسن نصرالله از بدو دبیرکلی، سه لایه حیاتی جهادی، سیاسی و خدمات اجتماعی را در سازمان حزبالله نهادینه کرد که این سهلایه به تعبیر برخی تحلیلگران، مثلث ماندگاری مقاومت را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه شهید سید حسن نصرالله را باید بهحق یک مکتب و یک امت در تاریخ منطقه بدانیم، گفت: ایمان عمیق و عقلانیت تشکیلاتی، پیوند ناگسستنی با مردم، توانایی تولید قدرت سخت و نرم و قابلیت استمرار پس از فقدان رهبر ظاهری ویژگیهای کلیدی این مکتب هستند.