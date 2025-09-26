پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس به مردم روستای درواخانی شهرستان بندر خمیر خدمات پزشکی یک روزه رایگان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده بسیج، سپاه ناحیه خمیر گفت: این گروه پزشکی جراح عمومی، متخصص اطفال، پزشک عمومی، کارشناس مامایی، پرستار، کارشناس تغذیه و دارویار بود.
سرهنگ علی خادمی نژاد افزود: در یک روز حضور گروه پزشکی خدمات ویزیت رایگان بیماران، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشهای سلامتمحور به اهالی روستای درواخانی و روستاهای همجوار ارائه شد.