به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه چایپاره در خطبه‌ای این هفته نماز جمعه با اشاره به اجرایی شدن مکانیسم به اصطلاح ماشه از سوی غربی‌ها گفت: مایه خجالت است که طرف‌های برجام خود از بدجام خارج می شوند و خود مفاد آن را اجرا نمی کنند، اما ایران را محکوم به اجرا نشدن مفاد بدجام میکنند.

حجت الاسلام کریمپور با بیان اینکه این فقط یک بهانه از طرف آنها برای فشار بر ایران است افزود: غربی‌ها فکر می کنند پس از جنگ ۱۲ روز ایران ضعیف شده و می توانند درخواست‌های غیر معقول و ظالمانه خود را بر ایران تحمیل کنند، اما باید بدانند که ایران قویتر از همیشه است و در برابر زورگویی آنها تسلیم نخواهد شد و آنچه مورد نیاز خود از انرژی هسته‌ای است را خود بدست خواهد آورد و استفاده خواهد کرد.