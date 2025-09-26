به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،امام جمعه موقت شهر گلشهر گلپایگان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع گلشهر برگزار شد با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه ماندگار؛ ارزشمند و پرافتخار در کشور ماست و ما باید بیشتر به این هفته اهتمام داشته باشیم.

حجت الاسلام میثم دلاور به سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل هم اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور درمجمع عمومی سازمان ملل سخنانی ارزشمند؛ عزتمندانه و توام با عقلانیت و منطقی را در مورد کشور و تحولات منطقه غرب آسیا بیان کرد که این اقدام رئیس جمهور جای تقدیر و تشکر دارد.

وی؛ با بیان اینکه امروز اتحاد و همبستگی ملت در برابر دشمنان موجب ناامیدی و شکست دشمنان نظام و کشور می‌شود گفت: امروز اتحاد مهمترین نیازما در برابر دشمن است و خواص جامعه هم باید در سخنان و مواضع خود این نکته را در نظر داشته باشند که این اتحاد مردم بیش از گذشته حفظ شود.