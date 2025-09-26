به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: البته از ظهر فردا (شنبه) تا پایان روز یکشنبه شاهد رشد ابر در آسمان استان خراسان رضوی هستیم، اما بارندگی پیش بینی نمی‌شود.

زهرا مبشری افزود: در جنوب شرق استان پدیده غالب همچنان وزش باد و تجربه گرد و غبار خواهد بود.

وی با بیان اینکه دمای شهر مشهد دیروز ۲۶ درجه سانتیگراد و در ساعات شب ۱۲ درجه ثبت شده است، گفت: امروز نیز دمای روزانه به ۲۷ و دمای شبانه به ۱۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید و تا روز سه‌شنبه هفته آینده دمای مشهد بین پنج تا ۶ درجه افزایش دما افزایش داشته است.