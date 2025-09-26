به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با انتقاد از بی‌توجهی به مطالبات اقتصادی مردم، خواستار اجرای رویه کالاهای ته‌لنجی و اعطای امتیاز ملوانی به خرمشهر شد.

خطیب جمعه خرمشهر تأکید کرد: مردم این شهر که از بزرگ‌ترین بنادر کشور و محدوده منطقه آزاد برخوردارند، متأسفانه از امتیاز ملوانی و منطقه آزاد بی‌بهره مانده‌اند و ناچارند برای تأمین نیازهای خود با قیمت مناسب به شهرهای دیگر سفر کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در توسعه اقتصاد دریا محور و تأکید برنامه هفتم توسعه، گفت: امروز بستر ایجاد تحول در اقتصاد خرمشهر فراهم است و دولت و مسئولان باید از این فرصت برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم نهایت استفاده را ببرند.

او همچنین صنعت لنج‌داری و صیادی را دو ظرفیت مهم اقتصادی منطقه دانست که سال‌ها مغفول مانده‌اند و افزود: صنعت لنج‌داری در حال نابودی است و از سال ۸۲ تاکنون هیچ مجوز جدید صیادی صادر نشده است؛ این در حالی است که صیادان عراقی با تمام ظرفیت از آبراه مشترک اروند بهره‌برداری می‌کنند.

امام جمعه خرمشهر در ادامه از دولت، وزارتخانه‌های مرتبط، نمایندگان مجلس و استاندار خوزستان خواست:

۱. صنعت لنج‌داری را تقویت کنند،

۲. مجوزهای صیادی صادر شود،

۳. رویه کالای همراه ملوان برای خرمشهر برقرار شود،

۴. و مرز شلمچه برای واردات کالا فعال گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به طرح «مکانیزم ماشه» آن را یک جنگ شناختی و روانی از سوی دشمن برای ایجاد اختلاف و التهاب در کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی همه واکنش‌ها باید در مسیر «همصدایی علیه آمریکا» و «محکومیت نقشه‌های اتاق فکر دشمن» باشد، نه ایجاد اختلاف داخلی.

وی همچنین با قدردانی از موضع‌گیری مقتدرانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید کرد: اگر مکانیزم ماشه اجرایی شود، مسئولان باید پاسخ سخت، قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به غربی‌ها بدهند.

حجت الاسلام عادل پور با گرامیداشت روز جهانی دریانوردی نیز یادآور شد: دریا، اروند، کارون و بهمنشیر مواهب الهی برای مردم این دیار هستند و می‌توانند فرصت بی‌نظیری برای رونق اقتصادی منطقه فراهم کنند؛ مشروط بر اینکه دولت از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کند.