در آیین بزرگ‌ترین مانور و رژه ناوگان عملیاتی کشور از پهپاد و رباتیک آتش نشان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،استاندار اصفهان در حاشیه این رونمایی گفت: آتش نشانی برای اولین با نمایش ناوگان رباتیک و پهپادی، عزم خود را برای حفاظت از ایمنی شهروندان به نمایش گذاشت.

مهدی جمالی نژاد با تأکید بر اینکه تقویت ناوگان رباتیک و پهپادی آتش‌نشانی الگویی برای ایران قوی است بر نقش محوری آتش‌نشانان در مدیریت بحران‌های کشور اشاره کرد و گفت: در تمام بحران‌های کشور حضور و خدمات فداکارنه‌ی آتش‌نشانان دیده می‌شود و این ظرفیت باید با نگاه پیشگیرانه تقویت شود.

در ادامه مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان هم گفت: ما تا پای جان برای ایمنی شهر اصفهان ایستاده‌ایم و این حضور نشان عشق، تعهد و اقتدار سازمان آتش‌نشانی اصفهان است.

امید باقری افزود: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان الگویی برای کل کشور است که با حمایت‌های ادامه‌دار مدیران، همچنان پرچمدار آتش‌نشانی کشور خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در این آیین گفت: در استان اصفهان ۱۱۴ شهرداری، نزدیک به ۲۰۰ دهیاری و صنایع بزرگ به امکانات و تجهیزات آتششانی و اطفا حریق مجهز شده‌اند و کنترل حوادث را انجام می‌دهند.

منصور شیشه فروش افزود: استان اصفهان معین ۹ استان کشور است و پارسال ۱۴ هزار ماموریت امدادی انجام داده که منجر به نجات ۷ هزار نفر شده است.