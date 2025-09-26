تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری در جاده دارالمیزان به مهر، یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.

برخورد ۲ خودرو در جاده دارالمیزان به مهر با یک کشته و پنج مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: در تماس به اورژانس مبنی بر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری در جاده دارالمیزان به مهر، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

محمدرضا وکیل زاده افزود: عوامل اورژانس پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای پنج مصدوم حادثه، آنان را برای ادامه درمان به بیمارستان توحید شهرستان جم استان بوشهر منتقل کردند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس بیان کرد: در این تصادف، یک نفر از سرنشینان به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.