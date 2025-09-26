خانواده‌های شهر هرند، شور، نشاط و سلامتی را قدم زدند و یاد شهیدان دفاع مقدس را زنده نگه داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،این همایش با هدف زنده کردن یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس، تندرستی، افزایش شور و نشاط و اجتماعی از آستان مقدس امامزاده اسحاق (ع) تا سالن ورزشی آزادگان شهر هرند برگزار شد.

در پایان ۷۲ هدیه به نیابت از ۷۲ شهید شهر هرند به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان اهدا شد.

این برنامه با همکاری بسیج، شهرداری، شورای شهر، اداره ورزش، مؤسسه نجوا و هیئت ورزش روستایی شهرستان هرند برگزار شد.