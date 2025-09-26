به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،آیت الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس به این حماسه ۸ ساله پرداخت و آن را رویدادی تاریخ ساز برای انقلاب اسلامی دانست امام جمعه کرمانشاه افزود این روز از هفته دفاع مقدس روز ایثار و مقاومت شهر شهید پرور گیلان غرب نام گرفته که زنان و مردان آن منطقه در آغاز این روزهای حمله دشمن بعثی از شهرشان دفاع کردند و تا پایان جنگ در خانه‌هایشان ماندند و مقاومت کردند خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه تصریح کرد : مقاومت بانوی گیلان غربی در برابر سربازان دشمن و به اسارت درآوردن آنان در تاریخ این کشور ثبت شده است. وی افزود : دشمن صهیونیستی و آمریکا اگر می‌خواهند مردم ما را به خوبی بشناسند باید تاریخ ۸ سال دفاع مقدس را مطالعه کنند خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: دشمنان این روزها با شایعه‌سازی سعی دارند این مفهوم را القا کنند که انسجام و وحدت این مردم در جنگ ۱۲ روزه با اختلافات سیاسی دستخوش آسیب می‌شود اما ملت بزرگ ایران با وجود اختلاف سلایق همچنان در برابر دشمنان متحد ایستاده است . آیت الله غفوری با گرامی‌داشت فرا رسیدن ۵ مهر سالروز شهادت سید حسن نصرالله آن را شهادت مقتدرانه مجاهد دانست که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن شهید را ثروت عظیمی برای دنیای اسلام دانستند که آثار رهنمودهای وی در مقاومت حزب الله همچنان ادامه دارد همچنین در نماز جمعه این هفته کرمانشاه از کتاب سرباز حبیب به مناسبت هفته دفاع مقدس رونمایی شد کتاب شامل خاطرات کتاب شامل خاطرات جانبازحاج صادق اشک تلخ است،