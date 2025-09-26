امام جمعه موقت زنجان در خطبه های نماز این شهر بر ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان برای حفظ هویت ملی و مقابله با توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ امام جمعه موقت زنجان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تاکید بر اهمیت هفته دفاع مقدس، یکی از وظایف اصلی در این ایام را انتقال صحیح ارزش‌ها و روایت‌های واقعی دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانست.

وی هدف از این اقدام را آگاهی‌بخشی به جوانان درباره سختی‌ها و فداکاری‌هایی عنوان کرد که برای دستیابی به امنیت و عزت امروز کشور متحمل شده است.

حجت‌الاسلام سلطانی با بیان اینکه دشمن همچنان در تلاش است نسل جوان را دچار ناامیدی کند، تصریح کرد: دفاع مقدس تنها یک برهه تاریخی و نقل خاطرات گذشته نیست، بلکه ریشه‌های عمیقی در هویت ملی و دینی ملت ایران دارد و شجره طیبه‌ای است که ثمره آن امروز مقاومت اسلامی است.

وی افزود: ملت ایران از ابتدای انقلاب با توطئه‌های متعددی مانند تجزیه‌طلبی، فتنه‌های سیاسی و فشار‌های اقتصادی مواجه بوده است.

امام جمعه موقت زنجان همچنین تاکید کرد که جریان مقاومت امروز در منطقه و جهان، میوه همان درخت دفاع مقدس است که در سایه خون شهدا، ایثار رزمندگان و پایداری مردم شکل گرفته است.

وی یادآور شد که دشمنان با تحمیل جنگ به دنبال متوقف کردن انقلاب بودند، اما این جنگ به عاملی برای انسجام ملی و اقتدار نظام اسلامی تبدیل شد.