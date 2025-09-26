پخش زنده
امروز: -
مجموعه مستند ششقسمتی «افسی بایرن؛ ورای افسانهها»، روایت متفاوتی از پشتصحنههای باشگاه بایرن مونیخ را برای نخستینبار در قاب تلویزیون به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند با نگاهی بیپرده، از رختکن و فضای درونی این باشگاه آلمانی پردهبرداری کرده و روایتگر فصلی پرتنش پس از فتح لیسبون است؛ فصلی که در آن پیوند میان افتخارات تاریخی بایرن و نسل امروز بازآفرینی میشود.
«افسی بایرن؛ ورای افسانهها» روز جمعه ۴ مهرماه ساعت ۱۶ و در بازپخش روز بعد ساعت ۹ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.