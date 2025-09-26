‍

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، علی فرازمندنیا دبیر هیئت ووشو استان گفت : ۱۱۰ سانداکار نوجوان، جوان و بزرگسال از سراسر استان در این دوره از مسابقات ثبت نام کردند که دیروز پنجشنبه پس از وزن کشی و قرعه کشی ۱۰۱ سانداکار مجوز حضور در این رقابت های یک روزه را دریافت کردند. برگزیدگان رده نوجوان و جوان این دوره از مسابقات به مسابقات انتخابی تیم ملی والمپیاد برتر کشور راه می یابند . به گفته فرازمند نیا پارسال برای نخستین بار در مسابقات انتخابی تیم ملی ، تیم ووشوی کرمانشاه مقام اول تیمی کشور را کسب کرد.