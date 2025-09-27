به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست فرمانداری شاهرود و نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در این جلسه که در بخشداری بیارجمند برگزار شد ؛ مشکلات قطع برق و خسارت آن به بخش کشاورزی و دامداری ، کمبود سوخت در فصل سرما و مشکلات گازرسانی ، ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت ، فرصت‌های شغلی ، تاخیر در پرداخت وام‌های نهضت ملی مسکن ،نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های جاده‌ای و عمرانی و کمبود امکانات درمانی، فرسودگی مدارس و ضعف تجهیزات آموزشی در بیارجمند را بررسی و بر تسریع در رسیدگی به رفع این مشکلات تاکید کردند .