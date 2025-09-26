به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه پاترول ساعت ۱۱:۴۵ امروز جمعه چهارم مهرماه در کویر ورزنه رخ داد.

عباس عابدی با بیان اینکه بلافاصله ۲ واحد امدادی و اورژانس هوایی به محل اعزام شدند افزود: در این حادثه پنج نفر شامل سه خانم و دو مرد دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان الزهرا (س) منتقل شدند.

کویر ورزنه در نزدیکی شهر ورزنه در بخش شرقی استان اصفهان در ۱۱۷ کیلومتری شهر اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری غرب یزد قرار دارد و وسعت آن، حدود ۱۷ هزار هکتار است. این کویر با شهر ورزنه حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد و در جنوب غربی تالاب بین‌المللی گاوخونی واقع شده است.