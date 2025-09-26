پخش زنده
رالی تور گردشگری خانوادگی ویژه خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، این رویداد با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و تقویت نشاط اجتماعی با حضور ۶۰ دستگاه خودرو و حضور پرشور و اشتیاق خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آغاز شد.
این رالی در سه کلاس همگانی، پیشرفته و حرفهای، با ماهیت گردشگری و فرهنگی و با رویکردی نمادین بهعنوان اقدامی برای پاسداشت مقام والای شهدا و ایثارگران طراحی شده بود و فرصتی فراهم کرد تا خانوادهها در فضایی صمیمی، ایمن و قانونمدار سفر کنند.
کاروان این رالی تور پس از طی مسیر اتوبان تهران- قم و پشت سر گذاشتن ایستگاههای کنترل، به شهر مقدس قم رسید و پس از آن، شرکتکنندگان نماز ظهر و عصر را به جماعت در مسجد مقدس جمکران اقامه کردند.
در مراسم اختتامیه برترین شرکتکنندگان بر اساس کمترین امتیاز منفی ثبت شده از سوی داوران معرفی و با اهدای جوایزی از آنان قدردانی شد.