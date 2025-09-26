پخش زنده
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: واژگونی خودروی سواری در رشت ۲ مصدوم برجای گذاشت که هم اکنون در بیمارستان بستریاند و حال آنها مساعد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شهرام مومنی گفت: در پی واژگونی یک سواری پراید در زیر گذر محله رشتیان شهر رشت، ۲ خودروی عملیاتی نجات و اطفای حریق به همراه ۷ آتشنشان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، پدر و پسر، سرنشینان سواری پراید به کمک مردم حاضر در صحنه، از داخل خودرو خارج و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
مومنی گفت: آتش نشانان پس از ایمنسازی محل، خودرو را به حالت عادی برگرداندند و به نیروهای انتظامی تحویل دادند.
علت حادثه در دست بررسی است.