وداع با بازیگر طنزپرداز ایلامی
فتاح کیانی، بازیگر و طنزپرداز استان ایلام، که آثار ماندگاری در حوزه تلویزیون و تئاتر و نمایش از خود به جای گذاشت، امروز با حضور جمعی از هنرمندان و دوستدارانش در حاجی حاضر ایوان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ مراسم تشییع پیکر «فتاح کیانی» این هنرمند فقید در ایوان برگزار شد و هنرمندان و مردم همدل استان، او را تا آخرین منزلش بدرقه کردند.
فتاح کیانی در طول سالهای فعالیت هنری خود در پروژههای تصویری متعددی ایفای نقش کرد که از جمله آنها میتوان به سریالهای «خیال ژیان»، «سلطان»، «زردالگ» تولید سیمای مرکز ایلام و نیز فیلم سینمایی «مدافعان شهر» اشاره کرد.