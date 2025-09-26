وداع با بازیگر طنزپرداز ایلامی

فتاح کیانی، بازیگر و طنزپرداز استان ایلام، که آثار ماندگاری در حوزه‌ تلویزیون و تئاتر و نمایش از خود به جای گذاشت، امروز با حضور جمعی از هنرمندان و دوستدارانش در حاجی حاضر ایوان به خاک سپرده شد.