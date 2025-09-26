مادر شهید خانجانی در بابل، دومین مادر شهیدی بود که امروز به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحومه حاجیه خدیجه میرزایی مادر شهید علی اکبر خانجانی امروز بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت و پیکر پاکش بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور روستای کشتله بابل تشییع شد.

شهید علی اکبر خانجانی فرزند حاج صادق در عملیات والفجر ۶ در دهلران به شهادت رسید و پیکرش از ۳۳ سال شناسایی و با استقبال پرشور مردم انقلابی بابل در زادگاهش روستای کشتله بابل به خاک سپرده شد.

یادآور می شود: مادر شهید سید علی اکبر حسینی ارجمندی هم صبح امروز در دابودشت آمل آسمانی شد.