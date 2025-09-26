به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به وضعیت مساعد جوی در روز پایانی هفته، حجم سفر‌های درون استانی گیلان افزایش یافت و ترافیک در جاده‌های استان به ویژه محور مواصلاتی رشت – قزوین سنگین و پرحجم گزارش شده است.

وی به افزایش تصادف‌های جاده‌ای در گیلان با توجه به افزایش حجم سفر‌ها اشاره کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی هنگام رانندگی و توجه به توصیه‌های ماموران پلیس راه در جاده‌ها، ساعات خوش و سفری ایمن را برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند.