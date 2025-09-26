مراسم رونمایی از تعداد ۸ قطعه شهاب سنگ جدید و تابلو منظومه شمسی با حضور پروفسور ایرج عشقی در موزه شهاب سنگ نراق برگزار شد.

نگهداری ۴۳۹ شهاب سنگ، فسیل و سنگواره؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم رونمایی از تعداد ۸ قطعه شهاب سنگ جدید و تابلو منظومه شمسی اهدایی به موزه با حضور پروفسور ایرج عشقی مؤسس موزه شهاب سنگ نراق، مهدی محمدی معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان در موزه شهاب سنگ نراق برگزار شد.

اکنون، تعداد ۴۳۹ نمونه شهاب سنگ و سنگ‌های زمینی شامل فسیل و سنگواره در این موزه نگهداری می‌شود.

در این مراسم از پروفسور ایرج عشقی قدردانی شد.

موزه شهاب سنگ شهر نراق تا ۵ مهر ١۴٠۴ برای بازدید عموم طی ساعات ٩:٠٠ تا ۱۲:٠٠ و ۱۴:۳۰ تا ۱۸:٠٠ دایر است.