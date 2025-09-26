ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی از مهمترین محور خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های استان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان با بیان اینکه لازمه ایران قوی داشتن همبستگی، اقتدار و پاسداشت خون شهدا است بر تداوم حرکت در مسیر ارمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تاکید کرد.

حجت الاسلام حسینی مجد امام جمعه ایوان با قدردانی از موضع گیری‌های شفاف رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بدون شک این سخنرانی نمایش حقانیت کشور بود.

حجت الاسلام فرهادزاده خطیب نماز شهر بدره با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار را از ویژگی شهدا عنوان کرد و بر تداوم حرکت در مسیر آنان تاکید کرد.

حجت الاسلام فریادی امام جمعه چرداول در خطبه‌های نماز سرابله با اشاره به گرانی برخی کالا‌ها و گرانفروشی برخی کسبه از مسئولان خواست بر بازار نظارت و با متخلفان برخورد قانونی کنند.

حجت الاسلام میهن پرست امام جمعه چوار فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپایی‌ها را توطئه‌ای با هدف فشار اقتصادی به کشور دانست و گفت: ملت ایران هیچگاه از مواضع قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

حجت الاسلام امرایی امام جمعه دره شهر، سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل راهبردی عنوان کرد و ادامه داد: مردم و مسئولان باید به نکات مطرح‌شده در این سخنرانی توجه ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام موسوی امام جمعه دهلران با اشاره به موافقت دولت مرزی عراق با بازگشایی مرز چیلات، از مسئولان استانی خواست نسبت به توسعه این گذرگاه در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.

حجت الاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبه‌های نماز جمعه شهر لومار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت تبیین اهداف شهدا برای نسل جدید تاکید کرد.

حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه ملکشاهی در خطبه‌های نماز شهر ارکواز با اشاره به وجود استعداد‌های ورزشی این شهرستان، خوستار توسعه زیرساخت‌های این حوزه با هدف ارتقا سطح ورزش و ترویج شادابی در شهرستان شد.

حجت الاسلام امینی امام جمعه مهران موضع گیری قاطع در برابر زیادی خواهی جبهه استکبار را ضامن عزت و افتخار ملت ایران برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی هیچگاه از مواضع قانونی خود در بحث انرژی هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد.