شهید شهریاری، دانشمند زنجانی برجسته و فیزیکدان ، با تلاش علمی و ایثار خود به الگویی ماندگار برای جوانان کشور تبدیل شد و نامش در تاریخ افتخار ایران حک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ قصه مردانی که اسطوره‌های مام وطن هستند، همواره دلنشین است؛ مردانی که نامشان بر تارک افتخار این سرزمین می‌درخشد.

شهید شهریاری، دانشمند و فیزیکدان بلندآوازه از دیار دریادلان ، نه تنها در مسیر پرفروغ علم و سرافرازی نام وطن گام نهاد، بلکه با فداکاری و ایثار بی‌مانندش، به الگویی ماندگار برای تمامی جوانان این مرز و بوم تبدیل شد.