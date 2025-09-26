به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،یکی ازراویان شهدا دراین یادواره با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی از ۲۰ کشور جهان اسیر داشتیم، تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم فرماندهان نظامی ما را ترور کردند، اما موضوعی که به ما کمک کرد، همان صداقت و ایستادگی همیشگی مردم در صحنه بود.

حجت الاسلام علی اکبری افزود: امروز جبهه باطل که نظام استکباری است در مقابل ملت ایران قرار گرفته، اما اینها همانند کف روی آب هستند، با رفتن کف زلالی آب باقی می‌ماند و در نهایت حق بر باطل پیروز خواهد شد.

بخش کویرات درشرق شهرستان آران وبیدگل قرارداردو ۶۱ شهیدتقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.