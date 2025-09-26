به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار و ۲۰۰ بسته انواع تنباکوی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد ۵۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید محمدنژاد شهرستان میاندوآب محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه پیکان وانت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.