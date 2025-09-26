به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در یادواره شهدای خط شکن فلاورجان با اشاره به روحیه خط شکنی و فداکاری رزمندگان این شهرستان گفت:روحیه خط شکنی و فداکاری مردم شهرستان منحصر به میدان دفاع نبوده و امروزه این مردم با همان روحیه در عرصه‌های مختلف مانند تولید، کشاورزی و دامپروری خط شکن هستند.

سرهنگ پاسدار رسول قاسمی فرمانده سپاه ناحیه فلاورجان گفت: این شهرستان در دوران دفاع مقدس ۱۴۵۶ شهید و در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم ۴ شهید تقدیم به این انقلاب کرده است.